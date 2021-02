« Un village sans école, c’est un village sans âme »

Le divorce est prononcé au sein du Cercle scolaire du Haut-Plateau. L’assemblée communale de Bourrignon a décidé lundi soir de quitter l’entité que la commune formait avec Pleigne et Mettembert pour créer un nouveau cercle scolaire avec Develier dès la rentrée d'août 2022. Cela doit permettre d’assurer l’enseignement dans des classes à un seul degré pour la vingtaine d’élèves du village et de continuer les synergies engagées avec les Escargots. Conséquence directe : la classe unique qu’il restait à Bourrignon sera fermée. La décision a fait débat. Elle a été acceptée de justesse par 56 voix contre 48 par bulletins secrets. Le conseiller communal en charge des écoles Joseph Girardin n’a pourtant pas l’impression d’avoir divisé le village en deux avec cette question : « Il y avait sans doute d’un côté les parents d’élèves à l’origine de la demande et d’un autre une frange de la population sûrement plus âgée et ancrée dans le village qui tenait à maintenir une classe à Bourrignon ».