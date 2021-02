Délit de chauffard puni par la justice jurassienne

Le tribunal a condamné mercredi à Porrentruy deux jeunes hommes pour violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation. Le conducteur écope de 12 mois de prison avec sursis pendant 2 ans. Son compère – également accusé d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants – écope lui de 14 mois de prison avec sursis pendant 2 ans et d’une amende de 500 francs. La virée sanctionnée s’est produite en octobre 2018 à Montenol.

Prévenus, avocats, Ministère public et juge ont été unanimes pour qualifier cette affaire d’erreur de jeunesse. Les deux accusés – dont un seul a participé au jugement – ont reconnu les faits et présenté leurs regrets. Le conducteur, suivant des instructions de son compère, a roulé à une vitesse inadaptée, franchi les lignes continues et coupé des virages alors que la visibilité était nulle. Et ce fut l’accident : sortie de route, plusieurs tonneaux dans la forêt et immobilisation contre un arbre. Le tout filmé par une caméra embarquée. Les passagers s’en sont sortis indemnes. « Ce sont des miraculés », a déclaré le procureur Nicolas Theurillat, faisant notamment référence aux images jugées glaçantes fournies par la vidéo. « Les prévenus ont été insouciants et ne se sont pas rendu compte du danger », a ajouté Nicolas Theurillat. Le temps a passé, faisant désormais dire au prévenu présent : « J’ai pris conscience que ça aurait pu mal se terminer ».

Condamnés, mais très chanceux au final. /rch