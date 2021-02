L’appel aux dons du Lions Club Les Rangiers reçu cinq sur cinq

Malgré la crise sanitaire, le Lions Club Les Rangiers poursuit sa mission d’aide aux plus démunis. Pour récolter des fonds, l’organisation caritative distribue habituellement des bonshommes en pâtes aux écoles, institutions et entreprises de la région, lors de la St-Nicolas. Coronavirus oblige, cette action n’a pas pu être menée l'année dernière. Le Lions Club Les Rangiers a donc fait un appel aux dons, et celui-ci a été entendu. L’organisation a annoncé mercredi qu’un montant de 10'000 francs a pu être récolté. De cette somme, 9'000 francs ont été reversés aux Cartons du Cœur de Porrentruy, Delémont et Moutier. Le Lions Club a également versé un montant de 5'000 francs à Différences Solidaires, une association qui œuvre en faveur des personnes en situation de handicap. Grâce à cette somme, une joëlette (un fauteuil roulant tout-terrain) a pu être achetée. /comm-nmy