Mesures sanitaires : les partis jurassiens s’expriment

La grogne face aux mesures sanitaires en vigueur contre le coronavirus monte d’un cran dans le Jura. Plusieurs formations politiques sont montées au front ce mercredi. Le PDC demande au Gouvernement de plaider auprès du Conseil fédéral pour une réouverture rapide des commerces et des restaurants. Les démocrates-chrétiens jugent la situation alarmante. Et dans un communiqué commun, les jeunes PDC, PLR et UDC jurassiens font la même démarche. Ils estiment par ailleurs que les jeunes et les étudiants sont les boucs émissaires de cette impasse sanitaire. Le débat revient donc en force dans les travées politiques face au manque de perspectives et certaines mesures jugées incohérentes.

Pour l’UDC Jura et son président Thomas Stettler, pas de doute : il faut rouvrir les magasins et les commerces, et donc alléger le dispositif dès le 1er mars. Même son de cloche au PCSI qui veut la réouverture. Son président Thomas Schaffter indique que le parti soutient la démarche des associations jurassiennes qui en ont fait la demande au Conseil fédéral. Pour les Vert’libéraux aussi, il faut rouvrir, mais avec beaucoup de précautions. Le coordinateur Didier Receveur précise qu’il ne faut pas aller contre les scientifiques, mais être plus pragmatique dans la prise de décisions, affirmant qu’on a du mal à faire la différence entre ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas. Pour le PVL, la pression sociale et psychologique liée aux mesures actuelles ne peut pas être maintenue.