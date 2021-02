Des flammes qui surprennent entre Delémont et Courrendlin. Depuis mardi et durant quelques jours, du gaz brûle au bord de la route provoquant des flammes de plusieurs mètres de haut. Cela est dû à des travaux d’entretiens sur le gazoduc menés par Gasverbund Mittelland (GVM), entreprise qui distribue le gaz dans la région. « Il n’y a aucun danger pour la population », a précisé à RFJ Didier Gisiger, commandant du Centre de Renfort d’Incendie et de Secours de Delémont. /clo