Éviter les contacts même pour ses impôts

Remettre sa déclaration en main propre n’est pas forcément souhaitable. Pour éviter tout contact avec le personnel de l’administration communale, les autorités de Delémont rappellent que plusieurs moyens permettent de respecter les appels à la prudence liés à la pandémie. Ainsi il est possible d’envoyer sa déclaration par courrier ou de la déposer dans les boîtes aux lettres de l’Hôtel de ville situées sous les arcades ou sur la porte de la police municipale. La Ville précise que la confidentialité reste assurée par ce mode de transmission. Les citoyens peuvent aussi remplir leur déclaration d’impôts en ligne via le guichet virtuel de la République et Canton du Jura.

En cas de questions spécifiques à ce sujet, le bureau des impôts est à disposition par email : impots@delemont.ch ou par téléphone au 032/421.91.35. /comm-ncp