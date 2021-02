Pas de festival Undersound en 2021

Une manifestation culturelle de plus qui passe à la trappe. Le comité du Festival Undersound a communiqué jeudi après-midi l’annulation des concerts prévus en juin 2021. Pour la seconde année consécutive, les restrictions sanitaires ne permettent pas d’organiser l’événement avec sérénité et confiance à Undervelier. De plus, le comité estime qu’il sera difficile de solliciter des sponsors en cette période économique incertaine. /ncp-comm