Solidarité n’est pas un vain mot à Courtételle

Les autorités communales de Courtételle saluent l’effort de leurs citoyens. L’opération de solidarité envers les commerces et les habitants est une réussite, selon le communiqué de presse paru ce jeudi. Chaque résident a reçu un bon de 20 francs à dépenser dans la trentaine de commerces du village. Ainsi ce sont 2'400 bons sur les 2'668 distribués qui ont été utilisés pour un montant de plus de 47'000 francs. L’action visait à soutenir la population et à encourager la consommation locale en cette période difficile de pandémie.

A Noël, les aînés ont reçu en plus un bon de 40 francs en remplacement de la sortie qui a dû être annulée. Le Conseil communal précise encore que les commerces ont pu bénéficier d’une réduction de la taxe aux déchets, alors que les sociétés locales ont profité d’une baisse de la location des infrastructures communales. /npc-comm