Un collectif citoyen se mobilise à Delémont pour dire « non » le 7 mars

L’opposition s’organise à Delémont en vue de la votation communale du 7 mars. Les citoyens de la ville sont appelés à se prononcer sur une modification du Plan d’aménagement local destiné au projet de déchèterie aux Prés-Roses. Le site pourrait aussi accueillir une aire d’accueil pour les gens du voyage étrangers.

Un collectif citoyen a donc vu le jour pour dire « non » aux projets. Il estime par ailleurs que la population n’est pas bien informée dans le message adressé au Corps électoral : l’aire d’accueil des gens du voyage ne figure pas dans le titre et ne fait l’objet que de quelques lignes dans les cinq pages du document. Les arguments du porte-parole du collectif et conseiller de ville PLR Pierre Chételat :