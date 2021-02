Les acteurs de la culture se font entendre

Cri d’alarme de la Task Force culture romande cette semaine

Un peu plus tôt cette semaine, la Task Force culture romande a tiré la sonnette d’alarme. Dans un communiqué diffusé mercredi elle écrit qu’un acteur culturel sur quatre est dans une situation financière alarmante. En décembre et en janvier, elle a sondé 513 personnes et 270 entreprises. Résultat : une société sur 4 est dans une situation grave voire catastrophique, et presque la moitié des acteurs culturels sont en grande difficulté financière. Certains craignent même d'être contraint à quitter leur emploi. Les représentants de la Task Force écrivent même : « C’est à une possible disparition d’une grande partie du secteur culturel romand que nous assistons ». /tna-cro-comm