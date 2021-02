Festi'neuch annule son édition 2021

L'édition 2021 de Festi'neuch, qui devait avoir lieu du 10 au 13 juin, est annulée. La manifestation, qui se tient sur les Jeunes-Rives à Neuchâtel, ouvre en général la saison des festivals d'importance en Suisse. « S’il est aujourd’hui impossible de savoir quelles seront les conditions sanitaires au mois de juin, il l’est tout autant de pouvoir envisager la tenue d’un festival du 10 au 13 juin », ont indiqué lundi les organisateurs.

Selon eux, « il est de notre responsabilité d’éviter un risque inconsidéré pour notre institution à but idéal et non lucratif, autofinancée à 95%. À partir de maintenant, chaque franc investi dans la réalisation d’une édition ne servirait qu’à creuser un déficit certain ».

Pour les organisateurs, les solutions de test rapide ou de passeport vaccinal ne sont pas « des options crédibles pour des raisons éthiques, logistiques et financières ». Une réduction du nombre de festivaliers « est irréaliste, au vu de l’incertitude et du modèle économique du festival », ont-ils expliqué en précisant que « malheureusement la seule décision rationnelle et responsable est d'annuler le festival ».





Repoussé à 2022

Les organisateurs de Festi'neuch avaient déjà dû se résoudre à fin avril 2020 à annuler la 20e édition, alors que la programmation était bouclée et que la billetterie était déjà ouverte. Les billets achetés avaient pu être remboursés ou offerts au festival pour lui permettre de tenir durant cette phase délicate.

Le budget de l'édition anniversaire 2020 était de 3,9 millions de francs, contre 3,7 millions un an auparavant. Environ la moitié des recettes provient de la billetterie. En 2019, le festival avait réussi à clôturer dans les chiffres noirs, « mais cela reste un défi d'équilibrer le budget », avait expliqué le directeur Antonin Rousseau.

En 2019, Festi'neuch avait attiré 50'000 spectateurs. La prochaine édition du festival est agendée du 9 au 12 juin 2022. /ATS-gtr