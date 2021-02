Un Baitchai confiné, c’est possible

Malgré cette parade, Les Baitchaiteurs et Baitchaiteuses restent un peu nostalgiques, à l’heure où ils et elles auraient dû enfiler leurs costumes blancs. Plus que la fête, ce sont les retrouvailles qui manquent, en cette période solitaire. Comme le remarque Elise Stalder, « le Baitchai, c’est une grande famille ! Aux Bois comme aux Breuleux, on attend donc l’année prochaine avec impatience. /nbe