Un tour de l’hémicycle avec Alain Koller

Parlementaire UDC, dans la famille Koller, ça se transmet. Du grand-papa au papa et aujourd’hui à Alain Koller, ils ont tous été députés. À 43 ans, cet agriculteur de Bourrignon a déjà fait un peu plus d’une année au Parlement jurassien et entame sa première législature. Comme chaque semaine dans La Matinale, les Jurassiennes et les Jurassiens ont pu faire plus ample connaissance avec celles et ceux qui les représentent dans notre chronique parlementaire. Le seul représentant des communes du Haut-Plateau du législatif cantonal était notre invité mardi.