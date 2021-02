Vaccination contre le Covid-19 : le point dans le Jura

La vaccination contre le coronavirus reprend de l’allant dans le Jura. Le canton a reçu des nouveaux flacons qui lui permettent de relancer la cadence. A ce jour, 4’950 vaccins ont été administrés. 3'800 personnes ont reçu une dose, 1'150 ont reçu les deux nécessaires. Le canton compte 11'000 personnes inscrites, dont 5'000 prioritaires qui sont en attente. La vaccination est désormais ouverte aux médecins et pharmaciens : 120 doses par semaine leurs sont réservées, soit 20% de la quantité disponible. On administre actuellement 750 vaccins par semaine, alors que la capacité maximale peut attendre 2'500 à 3'000 injections hebdomadaires. La vaccination sera tout prochainement terminée dans les institutions jurassiennes, avec une possibilité de rattrapage pour le personnel et les résidents qui le souhaitent.





Quarantaines scolaires à Cornol et Courrendlin

Au chapitre des quarantaines, la mesure a été prolongée pour quelques élèves de l’école primaire de Cornol. A Courrendlin, deux cas positifs ont été recensés à l’école primaire. Deux classes ont ainsi été mises en quarantaine. Un variant britannique a été confirmé dans la première et un autre suspecté dans la deuxième. D’autres cas isolés ont été identifiés dans quelques établissements primaires et secondaires du canton, mais aucune quarantaine supplémentaire n’a été prononcée à ce stade puisque les mesures de protection sont respectées. On notera que pour l’heure, le seul variant recensé dans le Jura est le britannique. Aucun autre n’a été identifié. /rch