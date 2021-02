La Fédération suisse des sourds a 75 ans

Transcription de l'entretien :







Sandrine Burger : Le plus grand succès c’est que la langue des signes soit plus répandue parce qu’il faut savoir qu’il y a 75 ans, elle était encore interdite en Suisse, comme dans toute l’Europe et ça été le premier pas : que les sourds puissent de nouveau utiliser officiellement la langue des signes à l'école, entre eux. Il y a eu ensuite l’établissement de cours de langue des signes. Il y a eu la mise à disposition des interprètes. Je parlerais encore du sous-titrage à la télévision. Cette année, 75% des émissions à la télévision suisse sont sous-titrés et de plus en plus d’émissions sont aussi en langue des signes.





RFJ : Pourquoi les sourds et les malentendants ne pouvaient plus signer ?

Sandrine Burger - En 1880, à Milan, il y a eu un congrès où des médecins et des scientifiques essentiellement entendants ont décrété l’interdiction de la langue des signes, car elle rendrait les sourds bêtes et les empêcherait d'apprendre à parler correctement. Pendant près de 100 ans, pas aux Etats-Unis mais dans toute l’Europe, la langue des signes a été interdite. Les enfants dans les écoles se faisaient parfois attacher les mains dans le dos pour les forcer à parler. Ils ont continué entre eux à signer car c’est leur langue naturelle mais officiellement ça restait interdit.







RFJ : On a parlé des plus gros succès, qu’est-ce qui doit encore être améliorer pour la vie de tous les jours des personnes sourdes ou malentendantes ?

Sandrine Burger : Il y a un encore un gros travail à faire effectivement, notamment dans le domaine de la santé. Les sourds ont encore un problème à avoir un bon accès à la santé. Quand ils vont voir les médecins, quand ils vont aux hôpitaux, le personnel souvent ne sait pas comment faire avec des personnes sourdes et ne fait pas toujours appel à des interprètes. Dans la formation aussi, il y a beaucoup à faire. Beaucoup de sourds ont un niveau d’étude qui va jusqu’à l’école obligatoire. Il y a très peu de sourds qui font des études supérieures, là il y a encore énormément de travail à faire aussi.