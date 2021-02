Des commissions en manque de femmes

Une motion a d’ailleurs été acceptée par le Parlement à ce sujet en 2019. Le Gouvernement jurassien nous a indiqué que sa réalisation était à bout touchant. Le dossier a été traité cette semaine par l’exécutif qui va soumettre un changement de loi au Parlement. Une communication plus détaillée est attendue la semaine prochaine, selon le ministre en charge de l’égalité, Martial Courtet.





Des aménagements au Parlement

Le Gouvernement a, par ailleurs, récemment dévoilé un rapport concernant la situation au Parlement. Le document a été élaboré à la suite d'un postulat du député Vert et CS-POP Christophe Terrier. L’exécutif indique qu’il a planché sur des pistes pour encourager l’égalité entre hommes et femmes au sein du législatif cantonal. Une rencontre a été organisée avec le Secrétaire du législatif.

Plusieurs pistes ont été retenues. D’une part, la formation continue demeure un outil concret qui permet, d’après les autorités, de renforcer les compétences des élus et la confiance des députées femmes. Et cela pourrait inciter les femmes qui doutent de leurs compétences à se lancer, selon le Gouvernement. D’autre part, l’exécutif souligne l’importance de rendre la vie politique plus compatible avec la vie de famille. Les mamans qui allaitent peuvent, par exemple, occuper un espace qui leur est dédié. D’après le rapport, il est, par ailleurs, prévu d’installer une table à langer dans l’une des toilettes du Parlement.

Enfin, les séances sont actuellement déjà alignées aux vacances scolaires, ce qui permet aux députés et parents de concilier avec plus de facilité vie politique et vie familiale. /mle-alr