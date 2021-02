Une solution pour les apprentis privés de pratique

Les salles à manger restent déserts et les fourneaux éteints dans de nombreux restaurants en ce début d’année. Des cuisiniers et des serveurs sont à l’arrêt, mais c’est aussi le cas d’une partie des apprentis de la branche. Ces derniers ne peuvent plus s’exercer en raison de la fermeture des établissements publics. Dans la région, une vingtaine de personnes est concernée. La situation est d’autant plus problématique pour les jeunes qui s’apprêtent à passer leurs examens. Le Service de la formation postobligatoire a ainsi décidé de mettre sur pied un projet pour leur permettre tout de même de pratiquer leur métier. Concrètement, GastroJura va convoquer les apprentis pour des ateliers qui se dérouleront sur quatre jours par semaine au sein des cuisines de la division artisanale du CEJEF à Delémont.

Le projet doit encore recevoir l’aval du Gouvernement. Il serait subventionné à hauteur de 80% par la Confédération, 10% par GastroJura et 10% par le canton. /alr