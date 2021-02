Abattage d’arbres à Delémont

Des arbres malades vont être enlevés à Delémont. Les jardiniers-bûcherons de la voirie communale ont repéré un alignement d’épicéas secs et vulnérables au bostryche. Les arbres sont situés au sud du terrain de football de l’école de la rue du Temple. L’état de santé des épicéas présente un danger pour les écoliers, les piétons et les usagers de la rue, explique la ville de Delémont. Les travaux d’abattage auront lieu pendant la semaine blanche, du 22 au 26 février. Durant cette période, l’accès à la rue du Temple restera possible mais des fermetures temporaires ne sont pas exclues. Par ailleurs, il sera interdit de parquer son véhicule devant la zone de chantier, indique le communiqué. Le Service de l’urbanisme, de l’environnement et des travaux publics prévoit de planter, à la place des épicéas, une haie d’arbustes et d’arbres d’espèces locales. /comm-nmy