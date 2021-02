Les trottinettes électriques débarquent !

Les trottinettes électriques sont soumises aux mêmes règles de circulation que les vélos. C’est-à-dire circuler sur la route ou sur les pistes cyclables, appliquer les priorités habituelles, et interdiction de rouler sur le trottoir ou les places piétonnes. Notons que ces véhicules ne nécessitent pas de permis de conduire, mais ils sont réservés aux plus de 16 ans.





Trottinettes pas si vertes

Si les trottinettes électriques sont à la mode, elles ne sont pas si écologiques : selon une étude de l’Université de Caroline du Nord aux Etats-Unis, la durée de vie d’un de ces engins lorsqu’il est en libre-service est estimé entre 1 et 3 mois, notamment en raison de l’utilisation intensive et du vandalisme. Ce qui engendre une production de masse pour remplacer ceux qui sont défectueux. Ensuite, la batterie composée de lithium, une matière de plus en plus rare et difficile à recycler. Ajoutons-y le fait que pour répartir les véhicules en ville, les entretenir et les charger, il faudra les transporter par exemple dans une camionnette. Selon ces critères, se déplacer en trottinette électrique dégage plus de CO2 que de prendre le bus.



Alors cette offre est-elle compatible avec les engagements de Bienne pour la neutralité climatique ? La directrice des travaux publics Lena Frank, élue écologiste, estime qu’il s’agit d’une incitation pour que les Biennois prennent de moins en moins leur voiture pour les distances courtes. Mais à l’international, seule une minorité d’automobilistes ont changé de mode de transport, ce qui n’a pas permis un réel impact. Certaines villes comme Barcelone ou Montréal ont même fait marche arrière en raison des accidents et des déprédations. Notons enfin qu'à Bienne, l’autorisation a été donnée pour une année, et la situation sera réévaluée au besoin. /cbe