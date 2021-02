Une femme décède après une chute dans la Sorne à Delémont

Malgré le vaste dispositif de secours déployé jeudi soir, elle n’a pas survécu. Une dame âgée d’une soixantaine d’années est décédée après avoir chuté dans la Sorne vers 20h, derrière la station Migrol à Delémont. La police, les pompiers et une ambulance, rapidement alertés, n’ont pas pu localiser la résidente de Delémont tout de suite. Après d’intenses recherches le long de la rivière entre Delémont et Soyhières, elle a finalement été repêchée, inconsciente, au milieu de la rivière en dessous de la chapelle du Vorbourg, soit à plus d’un kilomètre de là où elle a chuté. C’est finalement la Rega qui l’a prise en charge après une intervention qui aura duré près de deux heures. Un peu plus tard dans la soirée, le service hospitalier a informé la police du décès de la victime. L’enquête a conclu à une chute accidentelle. /comm-jpi