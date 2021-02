48 heures pour changer son salon en discothèque

Il semble loin, le temps des soirées en boîte de nuit. Depuis plusieurs mois, les clubbeurs n'ont plus l'occasion de se retrouver, à cause de la pandémie. Mais L'Atlantide à Porrentruy ne veut pas céder au calme des nuits sans musique. Lors de ce week-end de carnaval, le club propose Carna'live, un événement à suivre sur Youtube et Twitch. Pendant 48h, dix DJ se relaient pour divertir les fêtards confinés. Une manière de retrouver un tant soit peu les soirées animées, tout en restant chez soi et en respectant les mesures sanitaires en vigueur.





Animer la région en période de carnaval

L'événement se tient depuis vendredi soir et jusqu'à dimanche soir. Chacun est libre de suivre le live quand il le souhaite. En plus de la musique, des jeux et autres blindtests sont organisés. Pour Nathan Juillerat, event manager, c'est un moyen d'animer un peu la région en cette période de carnaval. « C’est aussi un moment qui permet aux DJ de retrouver les platines et de se faire plaisir. La période est compliquée pour eux, ils n’ont plus de soirées à animer depuis plusieurs mois », admet Nathan Juillerat. Lors de ce Carna'live, certains vont enchaîner plusieurs heures de mix, jusqu'à 5h d'affilée pour certains.





Live gratuit, apéro payant

L’objectif est aussi financier : « On n’a plus aucune rentrée d’argent à l’Atlantide. Le live est gratuit, mais on propose des livraisons d’apéro, qui elles, sont payantes. Ca nous permet de renflouer un peu nos caisses », explique Nathan Juillerat. L’événement est réalisé en partenariat avec la brasserie Le Faucon, à Porrentruy, et le service de livraison Jura Eats. /cto