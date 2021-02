La Municipalité de Delémont intègre l’organisation de la Danse sur la Doux

Solution transitoire trouvée pour assurer l'avenir de la Danse sur la Doux à Delémont. La Municipalité intégrera le comité d’organisation pour la prochaine édition, dont la date dépendra de l’évolution de la situation sanitaire. La manifestation sera donc organisée par l’Union des commerçants Delémontains (UCD) et par la Ville de Delémont. Au printemps 2020, l’UCD avait indiqué qu’elle souhaitait passer le flambeau, à cause, notamment, de lourdes contraintes organisationnelles. Le Service de la culture, des sports et des écoles de la capitale jurassienne a trouvé une solution pour la prochaine édition, et espère ensuite pouvoir pérenniser cet événement qui attire chaque année des milliers de visiteurs à Delémont.





« Il était clair pour nous de ne pas laisser tomber la Danse sur la Doux »

Le chef du service, Jérôme Monnerat, indique que la Municipalité a d’emblée voulu apporter son soutien à cette manifestation « chère aux Delémontains ». « Il était clair pour nous de ne pas laisser tomber la Danse sur la Doux », s’est exprimé Jérôme Monnerat. Pour la prochaine édition, l’organisation sera donc conjointe et la Municipalité apportera ses idées. Cette dernière sera également observatrice, afin d’acquérir les connaissances nécessaires à la mise sur pied de l’événement. Sur la durée, la Ville espère toutefois trouver d’autres sociétés motivées à s’investir pour cette fête. /mle