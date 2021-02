La Ville de Moutier privée de budget après le dépôt d'un référendum

Désormais, la cité prévôtoise se retrouve donc limitée aux dépenses essentielles en attendant la votation. Et cette situation pourrait durer plusieurs mois : les autorités doivent discuter avec les auteurs du référendum, puis organiser la votation sur le budget au plus tôt pour fin avril. Si le « non » l'emporte, le Conseil municipal devra élaborer un nouveau budget, qui pourrait être présenté à la fin des vacances d'été. Les étapes détaillées par Marcel Winistoerfer :