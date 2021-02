Forte hausse des actes antisémites en Suisse romande en 2020

La Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation (CICAD) a recensé 147 actes antisémites en Suisse romande en 2020, soit une hausse de 41% par rapport à 2019. Et 36% d'entre eux concernent les théories du complot juif en lien avec la pandémie due au Covid-19.



« Avec la crise sanitaire, économique et sociale, nous voyons ressurgir les vieux thèmes de l'antisémitisme par des groupes d'extrême droite », a relevé mardi devant les médias Bruno Lévy, président de la CICAD. La communauté juive est aussi particulièrement visée par les théories complotistes liées au coronavirus, notamment de la part de mouvements anti-vaccins. La majorité des actes (85%) a eu lieu sur Internet et les réseaux sociaux.

La CICAD a recensé davantage de cas en avril, lors de la première vague de la pandémie, et encore plus entre septembre et novembre, en lien avec des mouvements conspirationnistes et des groupes d'extrême droite, à savoir le parti PNS et de l'association française Egalité & Réconciliation, présidée par Alain Soral.