Nouvelle phase de travaux au cœur de Porrentruy

C’est un axe très fréquenté de Porrentruy qui ne sera plus ouvert à la circulation pendant plusieurs semaines. La rue Joseph-Trouillat, entre la rue Pierre-Péquignat et le giratoire de la rue du Gravier, sera en travaux à partir du 1er mars et jusqu’au 2 juillet. Chaque jour, environ 10'000 véhicules empruntent ce tronçon. Les futurs aménagements prévoient la pose d’un tapis phono-absorbant et l’amélioration de la sécurité des piétons, avec des trottoirs adaptés et l’accessibilité aux transports publics. Le coût de cette opération s’élève à environ 1,8 million de francs. A noter que des itinéraires de déviation seront mis en place pendant la durée des travaux. /comm-mle