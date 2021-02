Une planche à pain au secours des restaurateurs

« On s’est demandé comment on pouvait aider les restaurateurs en faisant quelque chose de positif ». C’est le point de départ du projet Boizo développé par Pierrick Veya avec l’aide de son collègue Patrick Studer. Les deux hommes de la région ont décidé de fabriquer des planches à pain en hêtre labelisé « bois suisse ». Les bénéfices réalisés grâce à la vente de ces ustensiles de cuisine seront entièrement reversés à Gastro Jura et Gastro Jura bernois. Le prix de revient de ce matériel est de 24,55 francs et la planche est vendue 50 francs. À noter que le travail réalisé dessus est entièrement bénévole.

Le choix de la planche à pain est pour rappeler l’univers de la cuisine. Au départ, les deux compères avaient une autre idée en tête. Ils voulaient faire une planche pour couper de la viande. Cependant, il fallait la vernir avec un produit spécial qui prenait trop de temps à sécher. Ils se sont donc rabattus sur l’idée de la planche à pain.