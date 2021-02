Les musées prêts à rouvrir, et les restaurants font grise mine

Les restaurateurs n'ont pas eu droit à ce soulagement, cette promesse d'une ouverture toute proche. « Il n'est rien ressorti de concret de cette conférence de presse pour nous, comme d'habitude… », réagit Raphaël Erard. Le patron de la Cigogne à Delémont est déçu par la solution proposée par le Conseil fédéral.

La réouverture n’est pas envisageable avant le 22 mars, voire le 1er avril, ou plus tard encore selon l’évolution des infections en Suisse. Et s'ils sont autorisés à ouvrir dans un mois, seules les terrasses pourraient accueillir leurs clients. Mais travailler uniquement en extérieur à Delémont à cette période de l’année est impossible selon Raphaël Erard. Les caprices de la météo ne permettent pas d’envisager cette situation comme « une piste sérieuse », réagit-il, déçu et las d'attendre. /cka