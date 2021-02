Un chantier conséquent s’ouvre à Courroux

Les prochains mois seront synonymes de travaux à Courroux. La deuxième phase du projet de traversée du village va démarrer lundi pour s’achever à la fin du mois d’août. Elle concerne l’aménagement de la chaussée entre le pont de la Birse et le bâtiment de l’administration communale.

Dans un communiqué diffusé mercredi matin, le canton du Jura évoque des travaux conséquents. Ceux-ci seront toutefois réalisés en maintenant deux sens de circulation dans le village et sans feux de signalisation. Des itinéraires de déviation seront, par ailleurs, mis en place pour le trafic de transit via Courrendlin, par la route de Vicques. Les cyclistes devront, eux, passer par le Colliard, alors que les convois exceptionnels et les véhicules agricoles seront interdits à travers Courroux pendant les travaux.





Un giratoire au centre du village

Pour rappel, le projet prévoit la réalisation d’un giratoire au carrefour de la rue de l’Eglise et de la rue de Bellevie. La sécurité des piétons doit également être améliorée par l’adaptation des trottoirs et le déplacement de l’arrêt de bus de La Poste. Les réseaux souterrains seront, quant à eux, remis aux normes. Les travaux se termineront par la pose d’un tapis phono-absorbant.

Le coût de l’ensemble du chantier est devisé à un peu plus de 5,2 millions de francs. Un montant réparti à raison d’environ 48% pour le canton et 52% pour la commune de Courroux. /comm-alr