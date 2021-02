Chaleur en février !

Février 2021 rime avec record de températures. Plusieurs marques ont, en effet, été battues ou égalées ces derniers jours. D’après MétéoSuisse, la station de Fahy est concernée avec 19,6 degrés mesurés le 24 février, une température qui avait déjà été constatée le 25 février 1990. D’autres endroits dans l’arc jurassien ont battu d’anciennes marques cette année par rapport à la même période par le passé. C’est le cas de La Chaux-de-Fonds (16,8 degrés le 25 février) et de La Brévine (16,1 degrés le 24 février).

Toujours selon MétéoSuisse, les régions du Nord des Alpes qui se situent au-dessus de 1'000 mètres d’altitude ont connu le quatrième mois de février le plus chaud depuis le début des mesures en 1864. Et ce, alors qu’une vague de froid nous a frappés entre le 10 et le 15 février. /mle