L’accord de libre-échange avec l’Indonésie divise dans le Jura

L’économie jurassienne peut-elle profiter de l’accord de libre-échange avec l’Indonésie ? Plusieurs partis de la région en doutent. Le comité « stop huile de palme » composé du PS, des Verts, du CS-POP et du PEV milite en tout cas contre le texte soumis aux Suisses le 7 mars. Ses membres ont présenté leurs arguments vendredi à la presse. Ils estiment notamment que l’accord n’offre pas assez de garanties de durabilité, malgré la présence d’une clause sur la question. Le comité pointe du doigt l’absence de protocoles de contrôle.

Les opposants sont également d’avis que l’accord ne tient pas suffisamment compte des conditions de production de l’huile de palme, un des produits concernés par le texte. « Il y a déjà une déforestation importante de la forêt tropicale et un déséquilibre au niveau des conditions de travail et environnementales par rapport à notre propre situation en Suisse », souligne la conseillère aux Etats socialiste, Elisabeth Baume-Schneider. Selon le comité, l’huile de palme peut constituer une concurrence pour la culture et la transformation des oléagineux produits dans nos régions.

D’un point de vue général, il s’agit aussi d’un « soutien à l’agriculture locale, à une manière de vivre que l’on souhaite favoriser plutôt que de systématiquement ouvrir des accords de libre-échange avec des pays du sud », précise la sénatrice jurassienne.