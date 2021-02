Chauffer ou refroidir grâce à l’eau du lac

Chauffer ou refroidir son logement grâce à l’eau du lac de Bienne sera bientôt possible. C’est le projet qu’est en train de réaliser Energie Service Bienne au travers du Groupement énergétique Lac de Bienne SA. Deux tuyaux seront installés dans le lac : l’un à 20 mètres de profondeur et l’autre à 30 mètres. Ils seront ensuite reliés à une station de pompage basée à Nidau. Ce projet pourrait à terme fournir 2000 appartements à l’ouest de la cité seelandaise et une partie de la ville de Nidau. Les premiers travaux devraient commencer dans quelques semaines. Si tout se passe comme prévu, les premiers clients pourront bénéficier de cette énergie fournie par le lac de Bienne à l’été 2023. /sbo