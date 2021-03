Un nouveau loisir en extérieur voit le jour dans le Jura et le Jura bernois

Un nouveau loisir Covid compatible voit le jour dans le Jura et le Jura bernois. Un bandeau avec des capteurs autour de la tête, un marqueur et c’est parti pour un laser game extérieur IRTAG. But du jeu : viser les autres participants à l’aide de marqueurs et se camoufler pour éviter d’être touché. Cette nouvelle activité collective a été développée par Jonas Erzer, fondateur il y a 6 ans de l’entreprise Jura Découverte Nature qui propose diverses activités en extérieur. Avec ce laser game à infrarouge, l’entreprise se diversifie : « Avec IRTAG, on a quelque chose de différent, une deuxième identité. C’est une société à part », explique Jonas Erzer qui dispose de la licence pour développer le jeu dans la région.