Une nouvelle collaboratrice au sein de la section du Jura de la Fédération suisse des aveugles et malvoyants

La Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA), section du Jura, vient d’engager une collaboratrice à 30% pour la défense des intérêts des personnes aveugles et malvoyantes. Il s’agit de Jeanne Beuret de Delémont. Elle a pris ses fonctions le 1er février dernier. Elle aura notamment la tâche de faire respecter les normes en vigueur pour la construction sans obstacle et de veiller à l’accessibilité de l’espace public, des transports et du monde numérique aux personnes en situation de handicap visuel. Mme Beuret va suivre prochainement une formation sur la construction sans obstacle.

La section du Jura de la FSA a jugé nécessaire d’embaucher une collaboratrice dédiée entièrement à la cause des personnes en situation de handicap visuel car l’évolution des constructions et espaces publics cantonaux et communaux est importante. Il est primordial que ces chantiers d’envergure se fassent dans le respect des normes pour garantir une inclusion sécurisée pour chacun. Afin de s’informer pour être en accord avec les normes de la construction sans obstacle, la FSA section du Jura incite chaque administration cantonale ou communale, chaque bureau d’ingénieurs ou d’architectes à prendre contact avec Madame Jeanne Beuret. /comm-ech