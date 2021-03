Vote de Moutier : appel au « oui » des autorités

Dispositif particulier



Le vote du 28 mars interviendra dans un contexte difficile en raison du coronavirus. Aussi, des règles sanitaires seront arrêtées pour le jour de la votation. Le bureau de vote sera à nouveau installé à la Sociét’halle, avec cette fois-ci une entrée et une sortie distincte. Le public ne sera pas admis sur les lieux. La place du Collège, elle, sera réquisitionnée en cas de file d’attente. Toujours à propos du bureau, la présidence et la vice-présidence seront confiées cette fois-ci à des personnalités non engagées en politique. Il s’agira de Claude Mottaz et de Bernard Stucki. Enfin, s’agissant de l’après-vote, difficile pour l’heure de se prononcer sur les mesures qui seront prises, a expliqué le conseiller municipal en charge de la sécurité, Jean-Jacques Clémençon. La pandémie rend compliquée l’organisation de grands cortèges ou de fêtes, comme cela avait été le cas le 18 juin 2017. Des décisions seront arrêtées juste avant le 28 mars, lorsque les autorités fédérales, cantonales et communales auront une meilleure visibilité sur la situation sanitaire.