JURASSICA dévoile ses coulisses à travers une nouvelle exposition

Le JURASSICA Museum se dévoile dans une exposition photographique. Les clichés de Michel Cattin et Serge Voisard sont à découvrir depuis ce lundi dans le parc du jardin botanique à Porrentruy. Les deux photographes ont exploré les nombreuses activités de l'institution, qui comprend par exemple la restauration des découvertes paléontologiques, les préparations d'avant-saison du jardin botanique ou encore les travaux de rangement et de clasement des différents objets du musée. L'exposition est visible du lundi au vendredi entre 8h et 17h et le week-end de 10h à 17h. Des mesures spéciales liées à la situation sanitaire sont en place, notamment le respect du port du masque et la limitation du nombre de visiteurs. /comm-tna