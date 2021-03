Protéger les riverains, pas les camions

Le collectif « St-Brais Zone 30 » se manifeste en marge de la séance du Parlement jurassien. Quelques membres ont distribué des tracts aux députés et ministres mercredi matin. Ils estiment que le village franc-montagnard n'a pas à être pris en otage par le trafic routier. Dans les faits, le collectif estime que les riverains doivent obtenir des satisfactions avant tout investissement pour le tunnel de la Roche. Il exige ainsi que des mesures soient prises pour assurer la sécurité des piétons, des personnes âgées, des enfants et des cyclistes, « qui n'ont aucune chance face à un véhicule quel qu'il soit ». Le collectif souhaite par ailleurs que le canton impose les 30 km/h sur toute la traversée du village. Il souhaite encore des mesures contre le bruit, un contournement de St-Brais dans les plus brefs délais et l'élargissement de la route entre La Roche et St-Brais avec la création d'une piste cyclable. /rch