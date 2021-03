L’étang de la Gruère victime de son succès

Feux, mégots, sac à crottes de chiens : l’affluence des promeneurs autour de l’étang de la Gruère laisse des traces. Le site touristique naturel franc-montagnard est particulièrement prisé depuis le début de la pandémie, mais la faune et la flore sont victimes de ce succès. Le Centre Nature Les Cerlatez s’occupe de l’entretien des sentiers empruntés par les visiteurs, et il a un peu plus de travail en ce moment. Sa responsable, Delphine Devenoges, constate aussi plus d’incivilités, mais elle croit en la bonne foi des visiteurs : elle constate que beaucoup d’entre eux ne sont simplement pas au courant des différentes interdictions. Son équipe, ainsi que celle du Parc naturel régional du Doubs, a ainsi pour but d’informer et de sensibiliser le public à la protection de la nature. Malgré quelques exceptions où le dialogue reste impossible, les visiteurs de l’étang de la Gruère sont généralement réceptifs. Le centre a toutefois dû publier un rappel sur sa page Facebook.