Apprendre à écouter pour retranscrire

Apprendre à recueillir des récits de vie. Le Collectif D.I.R.E, pour définir, innover, recueillir et échanger, met sur pied la formation « Comment (se) dire ? ». Il s’agit de former des professionnels à écouter l’autre pour le raconter. Elle se déroule sur seize jours et plusieurs modules. Il s’agit déjà de comprendre qu’est-ce que se raconter soi-même implique avant d’aller raconter l’histoire des autres. La formation aborde aussi l’écoute active, la transmission de ces paroles et l’écriture proprement dite.