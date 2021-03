Pour un meilleur soutien aux enfants de parents dépendants

En Suisse, quelques 100'000 enfants vivent avec un parent souffrant d’une dépendance. Addiction Suisse organise pour la troisième année consécutive une semaine d’action nationale à partir de lundi et jusqu’à dimanche. L’objectif est de briser les tabous autour de cette problématique. Dans la région, Estelle Berberat, accompagnatrice sociale, est partie samedi matin à la rencontre de la population au marché de Delémont pour parler de cette action nationale. Selon elle, il est important d’agir. « Je pense qu’il y a un manque d’outils. Afin que tous les acteurs puissent être entendus pour résoudre la situation de l’enfant, on pourrait renforcer l’accompagnement médico-social », souligne Estelle Berberat. Cette dernière estime aussi qu’il faudrait travailler davantage pour maintenir un lien réel entre l’enfant et son parent.

Plusieurs outils existent pour les enfants touchés par la dépendance d’un parent. La ligne téléphonique de Pro Juventute est notamment à leur disposition au 147. Pour les plus jeunes, un livre intitulé « Elena entre en jeu » a été édité par la Croix-Bleue. Il peut être consulté gratuitement au lieu d’accueil de Caritas Jura, LARC, à Delémont. Estelle Berberat souhaite aussi créer une chaîne de solidarité dans le Jura pour développer et améliorer l’accompagnement de ces enfants. Elle invite les personnes intéressées à la contacter au 077 416 04 40 ou par mail à l’adresse e.berberat@gmail.com. /alr