Un parcours ludique pour s’interroger sur la période actuelle

Ils ont manié scies sauteuses, marteaux et autres pinceaux pendant une bonne partie de l’hiver. Les élèves de l’institution « À part entière » à Delémont ont réalisé une installation artistique composée de plusieurs cabanes en matériaux recyclables dans le jardin de l’établissement, à la villa Müller. Ce projet de parcours vital a été inauguré samedi. « Il nous permet de jeter un regard critique et ludique sur la période très particulière que nous vivons », souligne la co-fondatrice de l’institution, Laure Donzé. Les différentes cabanes et couloirs qui les relient proposent des pistes de réflexion aux visiteurs. Le tout est jalonné d’images et de témoignages d’anciens élèves et de la vie au sein de la villa Müller en temps normal. Pour rappel, l’institution « À part entière » accueille depuis 2018 des jeunes âgés de 15 à 25 ans pour une année d’expériences dans divers domaines.