Le Jura approuve l’initiative anti-burqa, mais refuse les deux autres objets

Enfin, les citoyens ont dit « non » à 64,8% à l’accord de libre-échange avec l’Indonésie. Le refus se monte à 66,4% dans les districts de Delémont et des Franches-Montagnes. Il atteint 61,9% dans le district de Porrentruy. Toutes les communes jurassiennes ont rejeté le texte, à l’exception d’Ederswiler où le « oui » et le « non » ont terminé à égalité.

La participation s’est élevée à 45% pour ces trois objets fédéraux. /alr