Une colonne d’eau potable verra le jour entre Bassecourt et Courtételle

Le réseau d’or bleu sera bientôt interconnecté entre Haute-Sorne et Courtételle. Les citoyens des deux communes ont approuvé dimanche un crédit de 2,1 millions de francs pour la réalisation d’une colonne d’eau potable. Les citoyens de Haute-Sorne ont dit « oui », par 1’563 voix (75%) contre 519 (25%), et ceux de Courtételle, par 709 suffrages (90%) contre 78 (10%). Concrètement, le projet prévoit la construction d’une conduite entre Bassecourt et Courfaivre et le renouvellement de celle située entre Courfaivre et Courtételle en raison de sa vétusté et d’un diamètre insuffisant. L’objectif des travaux est aussi d’assurer une meilleure pression d’alimentation et une défense incendie adéquate.

La clé de réparation du crédit est régie par une convention fixant la charge financière à 60% pour Courtételle et à 40% pour Haute-Sorne. La participation a atteint 40,2% dans le village vadais et 38,8% dans la commune fusionnée. /alr