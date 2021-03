Des pistes de VTT pour attirer des touristes

Le député PDC Olivier Goffinet demande au Gouvernement jurassien d’organiser un plan sectoriel ou de modifier le plan directeur cantonal pour encadrer la pratique du VTT en forêt dans le canton. C’est l’objet de sa motion déposée mercredi dernier lors de la session du Parlement.

Tensions et polémiques avaient surgi l’année dernière autour de la pratique de ce sport dans les forêts jurassiennes. Depuis, des tables rondes ont été organisées entre les sportifs, les autorités, propriétaires, utilisateurs de la forêt et des associations de protection de la nature. Le climat s’est apaisé. Pour Olivier Goffinet, l’heure du concret a sonné. Dans sa motion, il propose que l’exécutif consulte les associations de vététistes, à l’image de l’association « Roueracienne », pour construire quelque chose de durable et qui a le potentiel d'attirer des sportifs loin à la ronde. L’Arc jurassien étant un pôle attractif de la pratique du VTT technique, le canton pourrait être un spot connu et reconnu des pratiquants. Le deux-roues a une plus-value économique « indéniable » pour le Jura, comme l'écrit le député, également vététiste, dans sa motion. /cka