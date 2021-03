Le taux de chômage reste stable dans le Jura

Le chômage se stabilise dans le Jura. Il a atteint 5,7% en février, soit un taux identique à celui enregistré le mois précédent. Selon les chiffres transmis lundi par le Service de l’économie et de l’emploi (SECO), le canton compte pourtant 20 chômeurs de moins qu’en janvier. Une diminution toutefois insuffisante pour faire baisser le taux de chômage, précise le communiqué. Au total, 2'801 demandeurs d’emploi étaient inscrits auprès de l’Office régionale de placement dans le jura le 28 février dernier. Il s’agit de 2'060 chômeurs et 741 demandeurs d’emploi non chômeurs. Le taux de chômage s’est établi à 6,2% dans le district de Delémont, 5,4% dans celui de Porrentruy et 4,3% aux Franches-Montagnes

Au niveau national, le taux de chômage a diminué de 0,1 point. Il s’est établi à 3,6% en février.

Le SECO indique, par ailleurs, que plus de 3'500 travailleurs sont concernés par une réduction d’horaire de travail dans le canton. /comm-nmy