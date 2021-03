Un magazine pour rendre hommage aux femmes

« Mesdames, à vous la parole ! Femmes inspirées, femmes inspirantes. » C’est le titre de ce magazine qui donne la parole à vingt femmes, pour la plupart jurassiennes. Politiciennes, entrepreneures, actrices de la société, des secteurs de la formation, de la culture ou du sport, elles racontent leurs parcours, leurs expériences et leurs combats. Le Bureau de l’égalité souhaitait les mettre en lumière, elles qui, connues ou anonymes, tracent de nouveaux chemins et contribuent à faire évoluer la société. Par cette démarche, il s’agit de rendre visible la diversité, la mixité et la richesse des parcours de nombreuses femmes jurassiennes, qui peuvent inspirer les jeunes générations.

Le magazine peut être consulté gratuitement ici . /comm-lad