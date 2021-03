Le dépistage du cancer freiné par le Covid-19

Le cancer du sein touche chaque année près de 6'000 femmes en Suisse et provoque 1'400 décès. Celui du côlon touche annuellement 4'300 personnes et provoque 1'700 décès. Le dépistage du cancer du sein s’adresse aux femmes de 50 ans et plus domiciliées dans l’espace BEJUNE. Celui pour lutter contre le cancer du côlon concerne les hommes et les femmes habitant dans les cantons du Jura et Neuchâtel. Le programme prévoit la réalisation, tous les deux ans, d’un test de recherche de sang occulte dans les selles. Celui-ci peut être suivi d’une coloscopie en cas de résultat positif. /rch-nmy