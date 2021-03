Mairie du Noirmont : le débat

Un duel pour accéder à la mairie du Noirmont : RFJ vous propose un débat ce mercredi matin avec les deux candidats au poste de maire de la commune franc-montagnarde pour vous aider à faire votre choix. Le PDC Gabriel Martinoli (1951), maire ad interim depuis la démission de Claude Kilcher en décembre dernier, est opposé au PLR Damien Paratte (1968), ancien conseiller communal au Noirmont. L’élection complémentaire se tiendra le 21 mars.

Portraits et motivations des candidats, leur priorité et leur programme pour le développement de la commune et même l’interpellation de la population sont au menu de ce débat. Rendez-vous mercredi matin dès 8h10 sur RFJ et en vidéo sur RFJ.ch. /mmi