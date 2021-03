Une requête pour créer des guichets uniques sociaux

Une motion pour simplifier les démarches dans la jungle bureaucratique des prestations sociales. Le groupe socialiste au Parlement jurassien propose de créer des guichets uniques sociaux, censés permettre de gagner en efficience et en clarté. Vaste est le panel des différentes prestations sociales existantes : chômage, AVS, AI, prestations complémentaires, bourses d’études, réductions des primes d’assurance maladie, etc… Dans le lot, certaines sont fédérales, d’autres cantonales, d’autres encore communales. Il en va de même pour le financement de ces prestations, parfois même assuré conjointement par plusieurs instances.

L’auteur de la motion, le député Loïc Dobler, constate que les personnes qui ont droit à ces prestations parfois l’ignorent, et souvent ne savent pas à qui s’adresser. Il suggère l’instauration de guichets uniques sociaux. Il s’agirait d’un interlocuteur principal, capable d’orienter correctement vers la ou les prestations sociales adéquates. Le socialiste estime qu’un tel système, déjà en place dans le canton de Neuchâtel à hauteur d’un par district, permettrait de simplifier la vie des bénéficiaires et de gagner en efficience pour l’Etat et les communes, dans la mesure où on éviterait ainsi les redondances administratives.

Contacté, Loïc Dobler précise qu’il ne s’agirait pas forcément de créer de nouveaux postes de travail, mais de mener une réflexion pour réorganiser les postes actuels. /lad