Carnaval dans le Jura : entre tradition et évolution

La folie carnavalesque s’empare du Musée jurassien d’art et d’histoire. L’institution delémontaine présente dès samedi et jusqu’au mois de septembre l’exposition intitulée « Bas les masques ! Les carnavals jurassiens ». Elle y met en avant une tradition qui date de la fin du Moyen-Âge dans notre région et qui demeure en constante évolution. Le Musée jurassien d’art et d’histoire s’appuie sur des costumes, des musiques de cliques ou encore des images d’archives pour plonger le visiteur dans l’univers de ce patrimoine immatériel classé sur la liste des traditions vivantes suisses.





De jour comme de nuit, carnaval vit !

L’exposition nous emmène tantôt dans le monde nocturne de carnaval, tantôt dans celui de ses cortèges et traditions diurnes. Ainsi, en se rendant au musée, le visiteur pourra se familiariser avec les Sauvages, Baitchai ou encore le Rai-Tiai-Tiai, découvrant l’histoire de ces événements et les costumes et musiques qui s'y rapportent. Ensuite, place aux cliques, des ensembles qui ont fait leur apparition il y a un demi-siècle seulement dans le Jura et qui sont inspirés de leurs grandes sœurs de Suisse alémanique, les groupes de « Guggenmusik ». En musique justement, le visiteur découvrira différents costumes utilisés dans les carnavals de la région, ainsi que des documents d’archives qui témoignent d’une passion pour cet événement dans le Jura.