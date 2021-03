Travaux routiers à Delémont

Un chantier aux abords du futur Théâtre du Jura. Des travaux d’aménagements routiers débuteront lundi 15 mars à la route de Bâle à Delémont. La construction d’un trottoir et de la chaussée provoquera une fermeture du passage qui va du Forum St-Georges au restaurant du National. La ville de Delémont invite les piétons qui empruntent ce chemin à passer par la rue du Temple pendant les six prochaines semaines. En ce qui concerne les véhicules et les cycles, le sens des circulations restera inchangé. La Ville précise dans son communiqué que l’accès au parking situé à l’ouest du National est maintenu, tout comme les accès aux riverains. /comm-nmy